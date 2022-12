Endlich wieder Budenzauber in Mönchengladbach Das müssen Sie zur Stadtmeisterschaft wissen

Zwei aussichtsreiche Kandidaten auf die Endrunde treffen zudem in der Gruppe 3 mit Bezirksligist TuS Wickrath und der SpVgg. Odenkirchen aufeinander. Wickrath hat sich mit einer jungen Truppe in dieser Saison bemerkenswert in der Bezirksliga etabliert, rangiert dort auf Platz fünf. Der Verein gewann zudem zuletzt dreimal in Folge das Turnier der A-Jugend. Odenkirchen ist hingegen traditionell in der Halle gut unterwegs, stand bei fünf der vergangenen zehn Austragungen im Endspiel; gewann dreimal. Auch in diesem Jahr ist das erfahrene Team in der Halle zu beachten. An der Seitenlinie wird der neue Trainer, Ex-Abwehrspieler Simon Sommer, sein Debüt geben.