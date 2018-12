Hallenstadtmeisterschaft: Borussias U13-Mädchen holen im letzten Spiel den Titel

Mönchengladbach Bei der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach triumphieren Borussias U13-Mädchen in der U15-Konkurrenz. Bei den F-Junioren gibt es keinen offiziellen Titel, die Spiele wurden dennoch nur in Nuancen entschieden

Während in allen Altersgruppen die Hallenstadtmeister ausgespielt werden, gibt es bei den F-Junioren keinen offiziellen Titelträger. Stattdessen spielen die Jüngsten in vier Gruppen ohne Schiedsrichter nach dem Fair-Play-Gedanken in zehnminütigen Spielen gegeneinander. In Gruppe 1 fehlte ohne Rückmeldung Venn. Somit wurde aus der Fünfer- eine Vierer-Gruppe mit Lürrip, Wickrath, Hardt und Geistenbeck. Nur 21 Tore fielen in den sechs Begegnungen und zeugten von einer recht engen Dichte, nur Nuancen entschieden letztendlich über Sieg und Niederlage. In Gruppe 2 spielten Odenkirchen, Hehn, Meer, Neuwerk und Rheydter SV. Fortuna, Giesenkirchen, SV 08 Rheydt und Wickrathhahn trafen in Gruppe 4 aufeinander. Am Ende gab es nur strahlende Gesichter, als Pokale, Urkunden und ein kleines Präsent überreicht wurden.