Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach Mennrath mit Treffer Sekunden vor Schluss in der Endrunde

Am Samstag sah die Jahnhalle gleich zwei Vorrundengruppen. Als Sieger zogen jeweils Titelverteidiger Victoria Mennrath und Bezirksligist Sportfreunde Neuwerk in die Endrunde ein. In Gruppe 5, die am Abend ausgespielt wurde, gab es ein Kräftemessen zwischen Mennrath und Odenkirchen. Und beide Teams marschierten ohne Punktverlust durch ihre ersten drei Partien – allerdings nicht ohne Probleme. Bemerkenswerterweise erwies sich B-Ligist BW Meer als härtester Gegner. Gegen Mennrath erzielte Meer fünf Tore, musste sich jedoch mit 5:6 geschlagen geben. Auch gegen Odenkirchen hielt Meer gut mit, verlor allerdings auch diese Partie mit 1:3.