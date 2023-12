Gruppe 5 Hallenstadtmeisterschaft „Mennrath und Odenkirchen in einer Gruppe – das ist krass“

Meinung | Hallenfußball · Als Experte schaut Frank Mitschkowski auf die einzelnen Vorrundengruppen und erfreut sich an einer neuen Regel in der Halle. In Gruppe 5 kommt es zum Kräftemessen zwischen Titelverteidiger Mennrath und Odenkirchen. Giesenkirchen, BW Meer und Welate Roj sieht er chancenlos.

30.12.2023 , 14:00 Uhr

Victoria Mennrah ist der Titelverteidiger in der Jahnhalle. Foto: Fupa

Victoria Mennrath und Odenkirchen in einer Gruppe, das ist schon krass. Odenkirchen hat mit Semir Puresevic, Philipp Bäger, Thomas Tümmers, Marcel Schulz, Torjäger Marcel Kalski oder Robin Wolf starke Hallenspieler, die zum Teil auch Oberliga-Erfahrung mitbringen. Das kann eine Rolle spielen. Beide Teams werden auch ein hohes Fanaufkommen mitbringen. Ich setze allerdings auf Mennrath als Gruppensieger und glaube sogar, dass wir dieses Mal einen Titelverteidiger sehen. Bei der vergangenen Stadtmeisterschaft hat es Mennrath beeindruckend durchgezogen und sich stets gesteigert. Und in beiden Blöcken haben sie individuell so viel Qualität, dass sie jeden Gegner in Mönchengladbach schlagen können. 19 Bilder Die Bilder vom Spieltag der Gruppe 2 19 Bilder Foto: Theo Titz In der Halle muss es schnell gehen, mit wenigen Kontakten und – wenn möglich – die Bande involvieren – Spieler wie Noah Kubawitz, Paul Szymanski und Tobias Busch wissen das einzusetzen. Das macht den Hallenfußball so attraktiv. Aber vor allem hat Mennrath für mich den besten Hallentorhüter mit David Platen. Er ist überragend am Ball, beidfüßig, und auf der Linie eine Maschine. Denn in der Halle muss der Torhüter mitspielen. Er ist im Idealfall der erste Aufbauspieler, der auch den finalen Ball spielen kann. Favoritensturz, Kontroversen und ein Sensationssieger Als Giesenkirchen 1988 die Stadtmeisterschaft gewann Favoritensturz, Kontroversen und ein Sensationssieger Daher finde ich die neue Regel gut, dass der Torwart den Ball nun auch über die Mittellinie spielen darf. Das kann interessant und mitentscheidend werden. Mal sehen, ob es ein großer Vorteil sein kann. Odenkirchens Trainerduo Simon Sommer und Wolfgang „Wolla“ Brück werden aber trotzdem einen Plan haben, um für eine Überraschung zu sorgen. Es ist klasse, dass das entscheidende Spiel um den Gruppensieg zwischen Mennrath und Odenkirchen die letzte Begegnung des Abends ist. Bei Giesenkirchen freue ich mich immer, bei meinem Ex-Verein noch einige ehemalige Leute zu treffen. Sie werden aber wie Welate Roj und Blau-Weiss Meer nicht die Qualität haben, um den Favoriten ein Bein zu stellen. Mennrath und Odenkirchen haben eine unfassbare Wucht im Umschaltspiel, eine Robustheit und individuelle Qualität, da können die anderen Teams nicht mithalten. Spielplan der Gruppe 5 (30. Dezember): SpVg Odenkirchen – DJK VfL Giesenkirchen (19 Uhr), KFC Welate Roj – Blau-Weiss Meer (19.17 Uhr), Victoria Mennrath – DJK VfL Giesenkirchen (19.34 Uhr), SpVg Odenkirchen – KFC Welate Roj (19.51 Uhr), Blau-Weiss Meer – Victoria Mennrath (20.08 Uhr), DJK VfL Giesenkirchen – KFC Welate Roj (20.25 Uhr), Blau-Weiss Meer – SpVg Odenkirchen (20.42 Uhr), KFC Welate Roj – Victoria Mennrath (20.59 Uhr), DJK VfL Giesenkirchen – Blau-Weiss Meer (21.16 Uhr), Victoria Mennrath – SpVg Odenkirchen (21.33 Uhr)

(dbr)