Gruppe 3 Hallenstadtmeisterschaft Lürrip im Vorteil gegen den 1. FC Mönchengladbach?

In dieser Gruppe wird es zwischen drei Mannschaften ganz eng: Der 1. FC Mönchengladbach, SV Lürrip und Polizei SV haben alle Chancen auf die Endrunde. Ich setzte allerdings auf Lürrip als Gruppensieger. In der Kreisliga A sind sie das einzige Team, das Odenkirchen im Aufstiegskampf Paroli bieten kann. Außerdem sehe ich als Plus die große Anhängerschaft, die immer für Lürrip mit in der Halle ist.