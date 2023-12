Gruppe 1 Hallenstadtmeisterschaft Die Red Stars und der Rheydter SV ohne Konkurrenz?

Viel Vorbereitung auf die Halle hat man in der Regel nicht. In der Theorie bereite ich die Jungs an der Taktiktafel vor. In der Halle bin ich vorher vielleicht ein- bis zweimal. Trotzdem muss man als Trainer einiges bedenken. Das beginnt mit der Frage: Wann wechsele ich aus? Man sollte zum Beispiel immer im Ballbesitz wechseln. Denn wenn der Ball im Aus ist und man dann wechselt, ohne das Spiel selbst fortzusetzen, ist man unsortiert und der Gegner macht das Spiel schnell. Die Wechsel müssen zudem zügig über die Bühne gehen und ein Spieler sollte nicht zu lange auf der Platte sein: Man unterschätzt, wie lange und erschöpfend zwei Spielminuten in der Halle sein können.