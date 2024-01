Vorschau Stadtmeisterschaft der Fußballerinnen Frauen kämpfen um den Titel

Den Titel holen will auch Borussia Mönchengladbach II, die zuletzt 2019 den Siegerpokal in den Händen hielten. Mit dabei als Spielerin war damals Mareike Visser, die seit Sommer das Traineramt beim Niederrheinligisten innehat. „Wir fahren grundsätzlich zur Stadtmeisterschaft, um diese zu gewinnen. Wir wollen mit schnellem, aktivem Fußball dominant auftreten, um die Spiele so hoffentlich auf unsere Seite zu ziehen. Dabei kann aber jeder einzelne Gegner gefährlich werden, wir sind definitiv gewarnt. Wenn beide Teams ihre Hausaufgaben machen, erwarte ich eine Entscheidungssituation mit dem FV. In diesem Duell werden Kleinigkeiten entscheiden, ich sehe beide Teams auf Augenhöhe. Wer das Turnier am Ende für sich entscheidet, wird letztendlich auch auf die Tagesform ankommen“, so Visser.