Hallenstadtmeisterschaft Nettetal Nach mehreren Jahren Pause ist der Budenzauber zurück

Nach vier Jahren Pause rollt am kommenden Sonntag der Ball wieder bei der Hallenstadtmeisterschaft in Nettetal. Austragungsort ist die Werner-Jaeger-Sporthalle in Lobberich. In den Vorjahren war das Turnier aufgrund von Corona und mangelndem Interesse der Mannschaften ausgefallen. Nun spielen neun Vereine um den Stadttitel in der Halle – die Vorrunde ist in eine Vierer- und eine Fünfergruppe aufgeteilt.