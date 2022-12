Auftakt der Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach Der 1. FC Mönchengladbach marschiert, Welate im Pech

Denn Roj drehte in dieser Stimmung auf. In den ersten drei Minuten hatte der B-Ligist drei riesen Torchancen, Möglichkeiten, die man machen kann, mindestens eine davon sogar machen muss – die Roj aber jeweils vergab. In der siebten Minute brachte Delil Topcu Welate zwar per verwandelter Ecke in Führung, eine halbe Minute später glich allerdings Youssouf Dabo für den 1. FC aus. Für Roj gab es noch eine Zwei-Minuten-Strafe und zwei weitere Gegentreffer; am Ende stand ein 1:3.