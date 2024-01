Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach Borussias Frauen holen den Favoritensieg

Dass die beiden Favoriten bereits in der Gruppenphase aufeinandertrafen, lag am besorgniserregenden Starterfeld der diesjährigen Frauenrunde: Lediglich sechs Mannschaften hatten sich für die Stadtmeisterschaft angemeldet. Nie gab es in der zwölfjährigen Turniergeschichte der Frauen-Stadtmeisterschaft weniger teilnehmende Teams.