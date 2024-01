Unruhen bei der Hallenstadtmeisterschaft A-Jugend-Turnier wird von Tumult überschattet

Erhan Kurulay, Trainer der ersten Herren des Polizei SV, versuchte die Situation zu deeskalieren. „Schon während der Vorrunde gab es Nickeligkeiten, ich habe versucht, für Ruhe zu sorgen.“ Zu der Zugehörigkeit des angeblichen PSV-Blocks sagte er: „Es waren etwa 20 Mitglieder vom PSV vor Ort, der Vorstand, einige Spieler und ich. Wir saßen aber in der Mitte, die rund 80 Anhänger saßen hinten in der Ecke und waren irgendwelche Bekannte“, so Kurulay. Die Provokationen des eigenen Lagers verteidigte er nicht: „Unsere Jungs haben den Sieg gegen Odenkirchen emotional gefeiert, das war ausschlaggebend. Ob man so provokant feiern muss, ist aber eine andere Frage. Wir sind mit den Emotionen nicht gut umgegangen. Es ist verständlich, dass die Odenkirchener Jungs sich angestachelt gefühlt haben“, räumte er ein. „Dass da Leute – Freunde der Spieler – auf dem Platz stürmen und Handgreiflichkeiten machen, so was geht einfach nicht, das wird auch Konsequenzen haben“, sagte er.