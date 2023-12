Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach Der 1. FC zieht in Endrunde ein, PSV entscheidet Torkrimi gegen Lürrip

Die Entscheidung über den Ausgang der Gruppe musste das letzte Spiel bringen. Der 1. FC führte mit neun Punkte die Tabelle an, Lürrip brauchte mindestens einen Punkt zum Weiterkommen, ein Sieg hätte indes sogar Platz eins und die Endrunde bedeutet. Doch bereits nach zwei Minuten brachte Batuhan Türkyilmaz den 1. FC mit 1:0 in Führung. An Unterstützung und Anfeuerung in der Halle mangelte es Lürrip nicht, doch auf dem Feld rannte der A-Ligist vergeblich an.