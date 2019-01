Hallenstadtmeisterschaft : Borussia gewinnt packendes Frauen-Finale

Borussias Frauen haben sich den Stadtmeistertitel zurückgeholt. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Torhüterin Carolin Küppers rettet dem Turnierfavoriten im Neunmeterschießen den Sieg gegen den starken 1. FC, der mehrfach das Endspiel egalisiert. Der SC Hardt wird Dritter.

Die Endrunde der Frauen hat ihr Traumfinale erlebt: Mit Borussias Reserve und dem 1. FC Mönchengladbach standen sich die hochklassigsten Teams des Turniers gegenüber, und es entwickelte sich ein rassiges Endspiel. Lara Lüpges, am Ende mit neun Treffern beste Torschützin des Turniers, brachte Borussia mit 1:0 und 2:1 in Front, den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Michelle Leicher erzielt – das war zugleich der erste Gegentreffer für Borussia im gesamten Turnier.

Yvonne Brietzke mit einem schönen Schuss in den Winkel und Christina Franken (2) ließen noch den zweiten, dritten und vierten folgen – das brachte das 4:4 in der regulären Spielzeit und damit die Verlängerung, in der Borussia in den ersten 55 Sekunden in Unterzahl spielen musste, weil Jasmin Seehafer zuvor eine Zwei-Minuten-Strafe kassiert hatte. In Gleichzahl hämmerte Borussias Mannschaftsführerin Mareike Visser den Ball dann zum 5:4 ins Tor, auf der Gegenseite glich Verena Schoepp 53 Sekunden vor dem Ende aus – Neunmeterschießen. Und da parierte Carolin Küppers drei Versuche des FC und machte so Borussia mit 8:7 zum Stadtmeister.

In der Gruppenphase hatten sich die Favoriten souverän durchgesetzt. Niederrheinligist 1. FC gewann in der Vierergruppe ebenso alle seine drei Partien wie Borussia in der Dreiergruppe in seinen beiden Spielen. Dabei blieb der Regionalligist ohne Gegentor gegen die Kreisligisten Sportfreunde Neuwerk und SV 08 Rheydt. Neuwerk blieb damit in der kompletten Endrunde ohne Treffer, denn vor dem 0:8 gegen Borussia hatte es 0:3 gegen Rheydt verloren.



Der FC wiederum dominierte vor allem dank der treffsicheren Alina Honold und der schnellen, kraftvollen und ebenfalls torhungrigen Lidia Nduka seine Gruppe. Das Duo war es auch, das die Partie gegen den Bezirksligisten SC Hardt mit je zwei Treffern beim 5:1-Erfolg des Niederrheinligisten entschied. Die Hardterinnen trösteten sich mit dem Halbfinal-Einzug, als sie im letzten Gruppenspiel den FSC Mönchengladbach 1:2 besiegten. So schied der Landesligist punktlos aus.

Statistik Ergebnisse und Tabellen Frauen, Endrunde Ergebnisse: 1. FC Mönchengladbach - FSC Mönchengladbach 4:1, SC Hardt - SpVg. Odenkirchen 4:2, SV 08 Rheydt - SF Neuwerk 3:0, 1. FC - SC Hardt 5:1, FSC - Odenkirchen 0:1, Neuwerk - Borussia Mönchengladbach II 0:8, Odenkirchen - 1. FC 0:7, FSC - SC Hardt 1:2, Borussia II - Rheydt 0:6. Tabelle Gruppe A 1. 1. FC⇥9 Punkte, 16:2 Tore 2. SC Hardt⇥6 Punkte, 7:8 Tore 3. Odenkirchen⇥3 Punkte, 3:11 Tore 4. FSC⇥0 Punkte, 2:7 Tore Tabelle Gruppe B 1. Borussia II⇥6 Punkte, 14:0 Tore 2. SV Rheydt⇥3 Punkte, 3:6 Tore 3. Neuwerk⇥0 Punkte, 0:11 Tore Halbfinale: 1. FC - SV Rheydt 7:0, Borussia II - SC Hardt 9:0. Spiel um Platz drei: SV Rheydt - SC Hardt 0:2 nach Neunmeterschießen. Finale: 1. FC Mönchengladbach - Borussia 7:8 nach Neunmeterschießen. Beste Torhüterin: Michaela Chapelar (SC Hardt) Beste Torschützin: Lara Lüpges (Borussia/9)