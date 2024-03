Rückkehr in die 1. Bundesliga Was der Hallenaufstieg für den Gladbacher HTC bedeutet

Mit dem souveränen Aufstieg in die 1. Bundesliga vor zwei Wochen gehören die Hockeyherren des Gladbacher HTC nun sowohl auf dem Feld als auch in der Halle zur nationalen Eliteklasse. In der Halle spielte der GHTC zuletzt 2020 erstklassig. Was kommt künftig in der Halle auf den Aufsteiger zu?