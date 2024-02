Treppchen für die Gladbacher GHTC-U18 wird zu Hause Dritter bei der Deutschen Meisterschaft

Dort traf Gladbach auf den Club an der Alster, der die Parallelgruppe souverän hatte gewinnen können. Es entwickelte sich von Beginn an eine intensive und ausgeglichene Partie, in der Noah Lund für die Hanseaten und Jonas Röder für die Gastgeber trafen und es somit 1:1 zur Pause stand. In der zweiten Hälfte wurde es zunehmend hektischer und den Teams war die Bedeutung der Partie anzumerken. Zeitstrafen auf beiden Seiten brachten den Spielfluss ins Stocken, schließlich verwandelte Alsterclubs Noah Lund eine Strafeckenvariante zum 2:1-Siegtreffer, dem die Gladbacher trotz großer Bemühungen nichts Zählbares mehr entgegenzusetzen hatten. Im zweiten Halbfinale spielten die Zehlendorfer Wespen gegen den Münchener SC, die die Berliner mit 4:2 besiegten.