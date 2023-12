Duell der Spitzenteams Schwierige Doppelaufgabe für den Gladbacher HTC

Der Auftakt in die Hallensaison ist dem Gladbacher HTC am vergangenen Wochenende mit einem 7:3-Erfolg gegen HC Essen gelungen. Das brachte dem Team von Trainer André Schiefer zugleich die Tabellenführung ein. Die erste Standortbestimmung dieser Hallenspielzeit gibt es nun an diesem Wochenende: Mit den Spielen am Samstag beim DSD Düsseldorf (16.30 Uhr) und am Sonntag bei Schwarz-Weiss Köln (12 Uhr) muss der GHTC gegen die beiden vermeintlich stärksten Konkurrenten in der Gruppe West antreten. „Das ist ein schwieriges Programm, zweimal auswärts bei den besten Teams der Liga“, sagt Schiefer und fügt an: „Wir haben die letzten Spiele des DSD und von Schwarz-Weiss gesehen, die spielen gut, das werden Spiele auf Augenhöhe.“ Düsseldorf und Köln hatten ebenfalls ihre Auftaktspiele am vergangenen Wochenende gewonnen: Düsseldorf überraschend knapp mit 7:6 beim Club Raffelberg, Schwarz-Weiss torreich mit 8:5 beim Bonner THV.