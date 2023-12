Hallenhockey Gladbacher HTC will nach starkem Saisonauftakt weiter nachziehen

Am Freitagabend gibt es das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer DSD Düsseldorf und SW Köln, am Samstag treffen Raffelberg und im Duell um den Klassenerhalt aufeinander. Nach der Weihnachtspause geht es für den Gladbacher HTC am 13. Januar mit einem Heimspiel gegen den Club Raffelberg weiter. Die Gladbacher Damen empfangen am Sonntag um 10 Uhr in der Regionalliga West den Düsseldorfer HC 2 und wollen nach zwei Niederlagen zum Hallen-Auftakt nun die ersten Saisonpunkte einfahren. Düsseldorf war bereits einmal siegreich.