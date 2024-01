Vermeintliche Pflichtaufgabe? Warum der GHTC vor Schlusslicht Essen gewarnt ist

Bevor die vermutlich entscheidenden Heimspiele gegen die direkte Aufstiegskonkurrenz aus Köln und Düsseldorf anstehen, treten die Hockeyherren des Gladbacher HTC am Sonntag (16 Uhr) beim Tabellenletzten HC Essen an. Ein Sieg bei den noch punktlosen Essenern ist quasi Pflicht, soll es dieses Mal mit dem Aufstieg in die Bundesliga klappen.