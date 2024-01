Hallenhockey-2.Bundesligist GHTC Alles für den Aufstieg

„Wir haben vor der Saison geschaut, was drin ist und jetzt einen guten ersten Saisonabschnitt gespielt. Wir wollen unsere gute Ausgangslage nicht mehr verlassen, müssen aber dazu auch noch etwas an unserem Torverhältnis arbeiten“; gibt Trainer Schiefer für das Restprogramm aus. „Es steckt genug Potenzial für den Aufstieg in dem Team, wir müssen uns noch etwas weiter einspielen und sind in immer noch in der Findungsphase aber insgesamt auf einem guten Weg. Am Ende der Saison wollen wir auf dem ersten Platz stehen“, ist die klare und ambitionierte Devise. Der Spielplan komme dem GHTC entgegen. „Wir müssen unsere Hausaufgaben mit Erfolgen gegen Raffelberg und Essen machen, bevor es in die direkten Duelle gegen den DSD und Köln geht“, sagt Schiefer.