Heimsieg und Tabellenführer Erfolgreicher Jahresauftakt für den GHTC

„Das ist schon super, was er in seinem ersten Herrenjahr als gerade 17-Jähriger auf die Platte bringt. Das gilt aber letztendlich für alle unsere jungen Spieler. Wir spielen eigentlich in jedem Spiel mit mindestens vier oder mehr Jungs, die zwischen 17 und 19 Jahre sind. Sie machen einen guten Job. Natürlich gibt es aber auch noch Schwankungen in den Leistungen, aber das ist völlig normal und gehört dazu,“ sagt Kapitän Felix Krause zu seinen jungen Mitspielern. Er unterstreicht damit den Weg des GHTC, der, auch aus der Not heraus, viel auf Eigengewächse setzt: Spieler wie Jan Krauß, Anton Bauch, Valentin Mellinghof oder Lenny Steimel, die ebenfalls auf dem Feld Erstligaerfahrung gesammelt haben, etablieren sich immer mehr im Herrenbereich und durften zuletzt auch über wichtige Tore jubeln.