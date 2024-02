Deutsche U18-Meisterschaft in Gladbach „Riesenchance“ für GHTC-Nachwuchs beim Höhepunkt in eigener Halle

Am Dienstag und Mittwoch absolvierte die Mannschaft noch zwei Vorbereitungsspiele gegen RW Köln und die eigene zweite Herren-Mannschaft. Donnerstag steht noch ein Eckentraining an, bevor es Freitag per Video in die genauere Gegnervorbereitung geht – und ums „Einschwören“, wie Helbig sagt. Das erste Spiel bestreitet der GHTC am Samstag um 12.15 Uhr gegen den Harvestehuder THC. Die Vorrunde läuft an diesem Tag von 10 bis 19 Uhr. Am Sonntag stehen dann die Platzierungs- und Halbfinalspiele sowie das Finale an.