Finaler Sieg gegen Bonn gelingt Gladbacher HTC stürmt zum Aufstieg

Den Gladbachern war am Samstag die Nervosität anzumerken, mindestens ein Punkt musst her, um den Sprung in die Erste Bundesliga endgültig abzusichern. Stark auftretende Bonner gingen nicht unverdient durch Felix Waffenschmidt in Führung, die jedoch Jimmy Schiefer im Gegenzug ausgleichen konnte (2.). Die Gäste benötigten etwas Anlaufzeit und mussten durch Jakob Misof den erneuten Rückstand hinnehmen, ehe David Ascenso Franco noch vor der Viertelpause das 2:2 erzielte. Spätestens im zweiten Viertel fanden die Gladbacher zurück zu ihrem konzentrierten und temporeichen Spiel und Youngster Jan Krauß drehte die Partie zur Pause auf 3:2.