Gladbacher HTC : Entscheidende Spiele für den Aufstieg

Das Hinspiel beim DSD Düsseldorf gewann Gladbach mit 7:5. Ein Doppelpack erzielte Mustaphaa Cassiem, er fehlt nun allerdings. Er befindet sich mit der südafrikanischen Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die anstehende Pro-League-Saison. Foto: Susanne Breithaupt

Hallenockey Der Gladbacher HTC steht in der 2. Liga vor einem Doppelspiel-Wochenende. Ein Gegner ist Tabellenführer DSD Düsseldorf. Mit einem Sieg im Spitzenspiel könnte das Team von Jan Klatt einen großen Schritt in Richtung 1. Bundesliga machen.

Von Nomita Selder

Für den Gladbacher HTC ist es ein verspäteter Ligastart ins Jahr 2022. Am vergangenen Wochenende war der Auftakt in Essen kurzfristig aufgrund von Baumaßnahmen in der dortigen Halle ausgefallen. Dafür startet der Spielbetrieb für den GHTC nun mit einem intensiven Doppelspiel-Wochenende – zumal es ein entscheidendes in Sachen Aufstieg sein kann.

Zunächst steht am Samstagabend um 18 Uhr das Duell bei Verfolger Schwarz-Weiß Köln an, das als Tabellendritter (zwölf Punkte) aber bereits sechs Zähler hinter dem GHTC liegt. Keine 15 Stunden später steht dann die nächste Aufgabe am Sonntagvormittag um 11 Uhr zu Hause gegen den DSD Düsseldorf an. Es ist das Topspiel der beiden Spitzenteams der Liga. Denn in der Tabelle führt der DSD aktuell mit 21 Punkten, die Düsseldorfer haben allerdings bereits zwei Partien mehr absolviert als der GHTC. Die Gladbacher weisen ihrerseits die makellose Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen auf – liegen also nur drei Punkte hinter dem DSD. Und da nach dieser Partie nur noch ein Spielwochenende ansteht, kommt der Begegnung eine hohe Bedeutung im Kampf um den Aufstieg zu.

Ein Vorteil dabei für den GHTC: Der DSD bestreitet im Anschluss nur noch ein Saisonspiel, der GHTC hat zusätzlich am 11. Februar noch sein Nachholspiel gegen Essen – das als Tabellenvorletzter bislang fünf von sechs Partien verloren hat. Am letzten Spieltag trifft der GHTC dann zu Hause auf Schlusslicht Oberhausen, das bislang noch gar keinen Punkt in der Sechser-Gruppe der Staffel West holte. Ein Sieg nun gegen Düsseldorf würde Gladbach entsprechend in eine vielversprechende Ausgangsposition bringen.

„Es kann ein vorentscheidendes Wochenende werden, aber natürlich kann auch in den danach folgenden Partien noch etwas passieren. Im Gegensatz zum DSD haben wir ja noch mehr Spiele vor uns“, sagt Klatt mit Blick auf die Tabelle und fügt an: „Mit vier Punkten können wir uns eine super Ausgangslage vor dem abschließenden Spieltag schaffen.“ Personell kann Klatt aus den Vollen schöpfen.

Weiter sagt Klatt zu den kommenden Gegnern: „Ich erwarte zwei enge Partien gegen direkte Konkurrenten. Wir wissen um unsere Stärken, dürfen und werden aber keinen der Gegner unterschätzen. Beide Teams sind sehr eingespielt und bereits wieder im Spielrhythmus.“ In der Kölner Offensive ist Bela Mayer mit 16 Treffern bester Scorer, während beim DSD insgesamt 25 Treffer und somit rund ein Drittel auf das Konto des Duos Jan Becker und Tomasz Górny gehen.

Was der GHTC bislang aber auch für sich beanspruchen kann: Die Mannschaft stellt mit nur 30 Gegentreffern nach SW Köln die zweitbeste Defensive der Liga. In der Offensive bilden Paul Tenckhoff und David Ascenso Franco mit jeweils elf Treffern ein torgefährliches Gespann. Toptorjäger des GHTC ist allerdings weiterhin Mustaphaa Cassiem, der sich ebenso wie sein Bruder Dayaan derzeit mit der südafrikanischen Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die anstehende Pro-League-Saison befindet – und dem GHTC damit nicht zur Verfügung steht.

Im Hinspiel schlugen die Gladbacher den DSD im Dezember mit 7:5, wobei das Ergebnis deutlich knapper als der Spielverlauf war. Mustaphaa Cassiem und Elias Trueson glänzten damals jeweils mit einem Doppelpack. Auch gegen Köln feierten man einen 9:5 Erfolg, an dem David Ascenso Franco, der dort seinen Saisoneinstand gab, mit fünf Treffern einen großen Anteil hatte.Es sind – vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen – 150 Zuschauer in der Halle zugelassen. Es gelten Maskenpflicht und die 2G-Plus-Regel.