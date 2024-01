Hockey-Herren vom GHTC vor wichtigem Spiel Gelingt der große Schritt zum Aufstieg?

„Wir freuen uns und haben richtig Bock auf das Spiel, das sind die Partien für die wir die wir so viel investieren. In den letzten Partien haben wir uns gut präsentiert und auch viele Tore geschossen, die sich in der Mannschaft gut verteilt haben, und gehen auch dementsprechend selbstbewusst in die Partie. Auch wenn es mal eng wird, können wir eine Partie bis zum Ende hin drehen“, betont André Schiefer die gute Moral seiner Mannschaft. Der guten Ausgangsposition entsprechend wolle man auch auftreten. Am vergangenen Spieltag setzte sich der GHTC klar gegen Essen durch und verbesserte sein Torverhältnis, welches auch noch ein entscheidender Faktor werden kann, deutlich.