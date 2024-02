Sieg im Topspiel Gladbach marschiert in Richtung 1. Bundesliga

In der Theorie hätte der GHTC bereits an diesem Spieltag der Aufstieg fix machen können, dafür hätte DSD Düssseldorf am Samstag allerdings nicht gegen HC Essen gewinnen dürfen – doch Düsseldorf gewann mit 14:2. In den beiden verbleibenden Spielen trifft der GHTC am kommenden Samstag auswärts erst auf den Bonner THV, am Sonntag folgt der Abschluss bei Club Raffelberg.