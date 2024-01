Sieg in Schlussminute GHTC nach dramatischem Erfolg über DSD kurz vor dem Aufstieg

Von Beginn an war den Akteuren beider Teams die Bedeutung des Spiels anzumerken, mit etwas mehr Spielanteilen für die Gastgeber aus Gladbach. In der vollen Halle brachte Max Silanoglu den GHTC nach sieben Minuten in Führung und David Ascenso Franco erhöhte kurz vor Ende des ersten Viertels per Strafecke auf 2:0. Im zweiten Spielabschnitt mussten die Gladbacher aufgrund einer Grünen Karte für Niklas Braun für eine Minute in Unterzahl agieren, was Tassilo Sura für den Düsseldorfer 1:2-Anschlusstreffer (21.) nutzte. Ohnehin nahm die Partie im zweiten Spielabschnitt an Fahrt auf. Rodrigo Castro stellte zunächst den alten Abstand mit 3:1 wieder her, doch kurz darauf überwand Ben Bockhoff den gut aufspielenden Gladbacher Keeper Patrick Alex per Strafeckenvariante zum 3:2-Halbzeitstand.