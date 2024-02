Duell gegen Köln in der 2. Bundesliga Der GHTC kann jetzt den finalen Streich zum Aufstieg machen

„Wir freuen uns auf die Partie und sind gut vorbereitet und top motiviert und fokussiert. Bereits gegen den DSD haben wir eine gute Leistung gezeigt und am Ende das nötige Glück gehabt, welches wir uns auch erarbeitet haben. Die gute spielerische Entwicklung hat sich fortgesetzt, aber es haben sich noch ein paar Aspekte in der Defensive gezeigt, an denen wir in einer guten Trainingswoche gearbeitet haben,“ blickt Coach André Schiefer optimistisch nach vorne. Er und Nils Helbig können auf den gesamten Kader zurückgreifen, inklusive der portugiesischen Nationalspieler David Ascenso Franco und Rodrigo Castro. Sie bestritten vom 1. bis 4. Februar mit Portugal die Hallen-EM in Belgien, welche die deutschen Herren gewinnen konnten. Dort belegten die portugiesischen Tospieler mit ihrem Team Platz sieben und zeigten sich auch im Nationaltrikot gewohnt treffsicher. Der 19-jährige Rodrigo Castro erzielte sechs Tore und der elf Jahre ältere David Ascenso Franco traf fünfmal.