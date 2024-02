Hockey-Asse vom GHTC brauchen nur einen Punkt Der Aufstieg am Wochenende ist nur noch eine Formalität

Die Gladbacher Hockey-Herren können am kommenden Doppelspieltag den Aufstieg in die 1. Bundesliga in der Halle mit einem Punkt aus den beiden Auswärtspartien auch rechnerisch absichern. Am Samstag um 14 Uhr tritt der GHTC beim fünftplatzierten Bonner THV an und spielt am Sonntag ebenfalls um 14 Uhr beim Club Raffelberg, der Rang vier belegt.