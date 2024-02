Hallensaison der GHTC-Hockeydamen Ein Coup, der Hoffnung macht

Durch einen 3:2-Heimsieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter THC Bergisch Gladbach haben die Hockeydamen des Gladbacher HTC am Wochenende den ersten Saisonsieg in der Halle verbucht. Das Team um Spielführerin Anna Lauten revanchierte sich somit ebenso überraschend wie verdient für die klare 0:6-Niederlage im Hinspiel. Der Trend ist zuletzt positiv: Nach dem Remis gegen Uhlenhorst Mülheim zum Jahresauftakt hat Gladbach nun zum zweiten Mal gepunktet. Mit vier Zählern belegen sie dennoch nur den fünften Platz in der 1. Regionalliga West – unter sechs Mannschaften.