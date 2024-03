Nur ein Sieg Durchwachsene Saison endet für GHTC-Damen mit Abstieg

Doch dieses Erfolgserlebnis konnte die Mannschaft nicht auf die weiteren Spiele transportieren. Weder beim Düsseldorfer HC II (1:3) noch bei der deutlichen Niederlage in Mülheim (2:9) kamen die Gladbacherinnen einem Punkt nahe. So war der Klassenerhalt am letzten Spieltag nur mit einem eigenen Sieg gegen Rot-Weiss Köln II und Schützenhilfe durch andere Mannschaften möglich. Die GHTC-Damen starteten gut in die Partie und gingen mit 2:0 in Führung, konnten diese aber nicht halten und lagen zur Pause mit 2:4 hinten. In einer ereignisreichen zweiten Halbzeit, unter anderem mit zwei Strafstößen und zahlreiche Chancen, zog erst Köln davon, ehe Gladbach nochmals drei Treffer erzielte. Köln blieb jedoch souverän und konterte clever, sodass am Ende eine 5:10-Niederlage für Gladbach stand – gleichbedeutend mit dem Abstieg.