Damen des Gladbacher HTC Letzte Minimalchance für den Aufstieg in die 2. Liga

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga im Hallenhockey ist rechnerisch für die Damen des Gladbacher HTC vor dem abschließenden Spieltag in einer Woche noch möglich. Praktisch glaubt aber kaum noch jemand daran: Denn das entscheidende Duell am vergangenen Wochenende gegen Schwarz-Weiß Köln verlor der GHTC. Die Ausgangslage nun: Gladbach müsste am 26. Februar gegen Tabellenführer Düsseldorf gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass SW Köln gegen Stadtrivalen Rot-Weiss verliert. Da RW Köln II mit lediglich zwei Siegen den vorletzten Tabellenplatz belegt, gilt dies aber als eher unwahrscheinlich. Bei einem Remis gegen Düsseldorf müssten die GHTC-Damen zudem auf eine deutliche Niederlage des direkten Konkurrenten hoffen. Daher sieht vieles nach einem Verbleib in der Regionalliga aus. Und trotzdem ist man im Verein zufrieden mit der Saison.