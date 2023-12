Start in Hallensaison Auftaktsieg und Tabellenführung für den Gladbacher HTC

Die Gladbacher benötigten gegen tief stehende Essener viel Geduld und versuchten sich den Gegner mit Passstafetten zurechtzulegen. Mit dem Halbzeitpfiff vollendete Neuzugang Max Silanoglu eine Strafeckenvariante zum 2:2-Pausenstand. Nach Wiederanpfiff knüpfte der 25-Jährige daran an und brachte sein Team nach starker Individualleistung erstmals mit 3:2 in Führung. „Seine Treffer waren nach schwierigem Beginn und dem Rückstand so ein wenig der Brustlöser zum richtigen Zeitpunkt“, sagte GHTC-Trainer André Schiefer.