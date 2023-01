Heimsiegin der 2. Liga GHTC zeigt sich gegen Raffelberg erneut torhungrig

Im ersten Heimspiel des Jahres knüpften die Gladbacher Hockeyherren am Samstag an ihre starken Leistungen der vergangenen Wochen an und besiegte den Club Raffelberg mit 11:5 – und zeigten sich damit einmal mehr sehr treffsicher. Mit nun 27 Treffern aus den ersten drei Partien des neuen Jahres zeigen sich das Team von Jan Klatt bereits jetzt torgefährlicher als in der gesamten Hinrunde. Einen nicht ganz unbedeutenden Anteil an der Trefferflut hat das portugiesische Sturmduo David Ascenso Franco und Rodrigo Castro, das bislang insgesamt 17-mal erfolgreich war – und auch dieses Mal wieder einige Treffer beisteuerte.