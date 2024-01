Turniersieg für Union Nettetal So lief das Dülkener Masters in diesem Jahr

In der Gruppe A lösten Fortuna Dilkrath und die Red Stars das Ticket für die Zwischenrunde. In der Gruppe B kam es derweil gleich zum Aufeinandertreffen der beiden Oberligisten Union Nettetal und TSV Meerbusch, dieses entschied Meerbusch mit 3:1 für sich und holte sich damit auch den Gruppensieg. Beachtlich schlug sich B-Ligist TSV Boisheim, der immerhin Bezirksligist Türkiyemspor mit 2:1 schlug und gegen Meerbusch zwischenzeitlich sogar mit 1:0 führte. Am Ende musste Boisheim sich dem Oberligisten jedoch knapp mit 2:3 geschlagen geben.