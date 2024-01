Gruppe sechs schließt die Vorrunde ab Finale furioso bei der Hallenstadtmeisterschaft

Sicher hat man als hauptamtliche Hallenfußball-Mannschaft einen gewissen strategischen Vorteil, wenn man gegen sonst auf dem Rasen unter freiem Himmel „beheimatete“ Fußballer antritt. Die Beschaffenheit des Hallenbodens, die Beengtheit des Spielfeldes beim Dribbeln und bei Spielzügen, die Bande als potenzieller „Doppelpass-Partner“: All das wissen die routinierten Hallenkicker in der Theorie besser einzusetzen als die Rasen-Fußballer, die außer in der Winterpause quasi nie in der Halle spielen. Und das machte sich Furious Futsal Mönchengladbach in der Gruppe zunutze, als es zunächst durchmarschierte und wie der sichere Erste aussah – bis zum letzten Spiel.