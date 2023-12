Neues Hallenturnier ab 2025 Mönchengladbach bekommt wieder ein Reservemasters

Als Termin ist jeweils der letzte Samstag im Januar oder der erste Samstag im Februar vorgesehen. „Es wird nicht vergleichbar sein mit der Hallenstadtmeisterschaft in der Jahnhalle“, so Schriefers. „Aber wir glauben, dass eine gute Alternative sein wird mit dem einen oder anderen Highlight. Wir haben viele Ideen, die nun noch weiter ausgearbeitet und entwickelt werden müssen. Es ist eine coole Sache, das Turnier wieder ins Leben zu rufen“, sagt Odenkirchens Sportlicher Leiter weiter. Wie viele Teams an dem Turnier teilnehmen, in welchen Modus gespielt wird, das stehe aktuell allerdings noch nicht fest, so Schriefers.