Neue Hallenfußball-Liga mit Sportprominenz Diese Lokalmatadore sind bei der Baller League dabei

Zwölf Teams sind bei der Premiere von Baller League in der Motorworld-Halle, einem ehemaligen Flugzeughangar, in Köln-Ossendorf dabei. Hier duellieren sich am ersten Spieltag die Gönrgy Allstars und Hardstuck Royal. Die sechs Partien (Spielzeit 30 Minuten) finden jeweils montags statt.

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd