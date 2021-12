Die Hallen-Stadtmeisterschaft von 1984 : Als Borussia den ersten Budenzauber gewann

Stadtsportbund-Präsident Hanns-Jürgen Bergweiler übergibt Borussia-Kapitän Matthias Hollander den Siegerpokal. Links im Bild: die unterlegenen Spieler des 1. FC Mönchengladbach. Foto: Archiv Rheinische Post

Hallenfußball Im Jahr 1984 trug der Stadtsportbund Mönchengladbach in der Jahnhalle die erste Hallen-Stadtmeisterschaft aus. Was damals noch niemand wissen konnte: Es war der Startschuss zu einer großen Tradition. Ein Blick in die Historie.

Voll war die Jahnhalle bereits damals gewesen. Gar „übervoll“, wie dem Bericht der Rheinischen Post aus dem Januar 1984 zu entnehmen ist. Für die Premiere der Hallen-Stadtmeisterschaft in Mönchengladbach sah der Stadtsportbund (SSB) im Vorfeld Platz für 500 Zuschauer, letztendlich bekam man sogar 550 Besucher in die Halle. Im Prinzip hat sich bis heute daran nichts geändert: Das Interesse ist stets groß, die Jahnhalle dafür streng genommen zu klein. Funktioniert hat es trotzdem immer – bis nun im zweiten Jahr in Folge die Pandemie für Lücken in der Siegerliste sorgt.

Ergebnisse der Endrunde 1984. Foto: Archiv Rheinische Post

Die konkrete Umsetzung der Stadtmeisterschaft für Senioren diskutierte der SSB erstmals auf einer Sitzung im Mai 1983. Das Turnier sei zur Jahreswende geplant, teilte anschließend der Fußball-Fachwart Herbert Sentis mit. Allerdings gab es auch Bedenken, denn zur selben Zeit fanden auch die Meisterschaften im Jugendfußball in den Sportstätten statt. Man löste dieses Problem schließlich, indem man beides zusammenlegte: Nachmittags spielten die Jugendlichen und abends die Erwachsenen. Und vor dem Endspiel sollte es auch noch eine Begegnung zweier Damen-Mannschaften geben – so der damalige Rahmenplan. Am 5. Dezember bestätigte der SSB dann, dass die erste Stadtmeisterschaft zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden sollte. Gespielt wurde um den Wanderpokal der Rheinischen Post, die damals als Sponsor der Veranstaltung auftrat. Seitdem ist der Pokal von Vereinsheim zu Vereinsheim weitergereicht worden.

Info Die Sieger der Hallen-Stadtmeisterschaft 1984 Borussia Amateure 1985 1. FC Mönchengladbach 1986 Rheydter SV 1987 Rheydter SV 1988 VfL/DJK Giesenkirchen 1989 Fortuna Mönchengladbach 1990 1. FC Mönchengladbach 1991 1. FC Mönchengladbach 1992 VfL/DJK Giesenkirchen 1993 1. FC Mönchengladbach 1994 1. FC Mönchengladbach 1995 1. FC Mönchengladbach 1996 Borussia Amateure 1997 1. FC Mönchengladbach 1998 Blau-Weiß Meer 1999 Rheydter SV 2000 Blau-Weiß Meer 2001 Fortuna Mönchengladbach 2002 Rheydter SV 2003 1. FC Mönchengladbach 2004 SC Hardt 2005 1. FC Mönchengladbach 2006 Grün-Weiß Holt 2007 1. FC Mönchengladbach 2008 SpVg Odenkirchen 2009 SpVg Odenkirchen 2010 1. FC Mönchengladbach 2011 1. FC Mönchengladbach 2012 SpVg Odenkirchen 2013 1. FC Mönchengladbach 2014 1. FC Mönchengladbach 2015 Victoria Rheydt 2016 1. FC Mönchengladbach 2017 SpVg Odenkirchen 2018 SpVg Odenkirchen 2019 1. FC Mönchengladbach 2020 1. FC Mönchengladbach

Als erstes bekamen 1984 die Amateure von Borussia Mönchengladbach den Pokal vom damaligen SSB-Präsidenten Hanns-Jürgen Bergweiler ausgehändigt – nach einem 3:1-Finalsieg gegen den 1. FC. Für die Borussia waren damals unter anderem dabei: Michael Zumbroich, später mehrmals Trainer beim FC Wegberg-Beeck, Uwe Kühn, mit Borussia 1981 Deutscher Amateurmeister und Klaus Müller, der ein paar Jahre später immerhin einige Bundesligaspiele für den FC Homberg bestritt.

Um diese Trophäe ging es: Die Wanderpokal der Rheinischen Post. Foto: Archiv Rheinische Post

21 Mannschaften hatten sich für die Hallen-Stadtmeisterschaft gemeldet, von der Kreisliga C bis zur Verbandsliga, damals die höchste Amateur-Spielklasse. Auch drei britische Soldatenteams nahmen teil, die britische Garnison, die Rheinarmee und die Royal Air Force. Allerdings qualifizierte sich letztendlich keine der drei britischen Mannschaften bei den beiden Vorrundenturnieren Ende Dezember in der Jahnhalle und in Mülfort für das Finalturnier. Stattdessen waren Borussias Amateure, der SV Lürrip, der SV Dohr, SV Mannesmann, Viktoria Rheydt, der 1. FC Mönchengladbach, Germania Geistenbeck und Blau-Weiß Wickrathhan die acht Premieren-Teilnahme in der Jahnhalle am 7. Januar 1984.

Zwei Mark kostete der Eintritt für Schüler, Jugendliche und Rentner, vier Mark für Erwachsene. Dafür gab es reichlich Tore: 49 Treffer in 14 Partien. Am höchsten setzte sich der 1. FC im Vorrundenspiel mit 6:0 gegen Wickrathhahn durch.

„Technische Kabinettstückchen, raffinierte Tricks, Doppelpässe und einen Turniersieger, den es fast gelungen wäre, alle Spieler ohne Gegentreffer zu gewinnen“, schrieb die Rheinische Post damals in ihrer Nachlese. Denn die Borussia erfüllte ihre Favoritenrolle, gewann in der Vorrunde 3:0 gegen Lürrip, 4:0 gegen Dohr und 2:0 gegen Mannesmann. Athletisch und technisch, vom Tempo und der Deckungsarbeit, überall sei die Borussia eine „Klasse für sich“, stand damals in der Zeitung. Nur im Finale gab es dann den Makel eines Gegentores, der Turniersieg ging dennoch mit einem 3:1-Erfolg über den 1. FC an den damaligen Verbandsligisten. Wer die Finaltorschützen waren, das ist den Archivaufzeichnungen jedoch nicht zu entnehmen.

Mitreißender ging es im Spiel um Platz drei zu, das Rheydt mit 5:2 gegen Lürrip gewann. Fünffacher Torschütze dabei: Frank Krosczewski. Lürrips Trainer Reiner Sarter stellte anschließend über Krosczewski fest: „Den kann man auch nicht durch Manndeckung am Schuss hindern.“ Als Kreisligist war das Erreichen des kleinen Finals dennoch ein Erfolg für Lürrip.

Insgesamt traf die vorherige Prognose, dass die „Kleinen“ in der Halle gute Chancen hätten, den Klassenunterschied wettzumachen, bei der Premiere nur bedingt zu. Es dominierten die ligahöheren Mannschaften um Borussia, den 1. FC und die Rheydter SV – Wickrathhahn und Mannesmann blieben hingegen ohne Punktgewinn.

Dennoch galt die erste Austragung als voller Erfolg. „Hier wurden Kontakte wie zu früheren Zeiten entdeckt, als wir uns nach jedem Spiel zu einem Bier zusammensetzten“, zitierte die Rheinische Post damals Willi Schüll, seinerzeit Vorsitzender des 1. FC Mönchengladbach. Sportwart Hans Lemmen hatte bereits im Vorfeld „von einer Marktlücke“ gesprochen, die man entdeckt habe. Er sollte recht behalten.