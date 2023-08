Hockey-Herren vor EM-Halbfinale Das erwartet die deutschen Herren gegen England

Denn mit dem Halbfinale beginnt quasi ein neues Turnier, die Aufwärmphase ist vorbei. Favoriten gibt es fortan nicht mehr, sondern nur noch ein Kräftemessen auf Spitzenniveau: Mit England, Belgien, den Niederlanden und eben Deutschland stehen vier der aktuell fünf besten Teams der Welt in der K.o.-Phase – die deutschen Herren treffen am Freitagabend im zweiten Halbfinale auf England. „Das wird ein komplett anderes Spiel als gegen Frankreich, die Engländer sind sehr gut am Ball und spielen eine starke Manndeckung“, sagt Kapitän Mats Grambusch, der gegen Frankreich seinen ersten Turniertreffer erzielte. Niklas Wellen wählt ähnliche Worte: „Die Engländer sind enorm körperlich, spielen viel Manndeckung und nerven dich in jedem Zweikampf.“ Und auch Henning sagt: „England ist extrem ekelig, krass am Mann, lässt einem keine Luft zum Atmen.“ Drei Meinungen, ein Tenor: England, das wird ein Spiel, in dem man maximal dagegenhalten muss.