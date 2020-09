Deutsche Jugendmeisterschaft : Gute Leistungen, aber keine Medaillen

Mönchengladbach Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Heilbronn landen Sportler aus der Region reihenweise auf Platz vier. Pech hatte Christina Lehnen, die aussichtsreich beim Hindernislauf zu Fall kam.

Mit großen Hoffnungen war die 17-jährige Christina Lehnen zu den Deutschen Jugendmeisterschaften nach Heilbronn gereist. Der Sportlerin aus dem LAZ Mönchengladbach wurden als dritte der Meldeliste beim 2000-Meter-Hindernislauf in der Kategorie U18 durchaus Medaillenchancen zugerechnet. Und im Rennen zeigte die aus Bracht kommende Läuferin von Beginn an, dass sie diese Chance nutzen wollte: Über mehrere Runden führte sie das Verfolgerfeld hinter der enteilenden Favoriten Ronja Funck (Walsrode) an. Die Rundenzeiten waren dabei ganz nach ihrem Rennplan. In der letzten Runde griff die Konkurrenz dann an, das Tempo wurde angezogen, Lehnen hielt zunächst aber mit. Doch am letzten Hindernisgraben musste sie dann ihren Medaillentraum begraben. Sie rutschte mit dem Fuß vom Balken ab, kam querstehend im Wassergraben auf und konnte einen Sturz nicht verhindern. Zwar rollte sie sich über die Schulter ab, doch die Konkurrentinnen liefen reihenweise an ihr vorbei. Sie rettete schließlich mit einer Zeit von 7:06,70 Minuten den siebten Platz ins Ziel.