Nachruf : Ex-Borusse Kopp stirbt mit 53 Jahren

Mönchengladbach Als D-Jugendlicher war Guido Kopp zu Borussia gekommen und dort sämtliche Jugendteams durchlaufen, desweiteren war er für die U23, VVV Venlo, Baesweiler, Borussia und den 1. FC Viersen aktiv. Danach wurde er Trainer in der Region. Im Alter von 53 Jahren ist er am Samstag einem Herzinfarkt erlegen. Ehemalige Weggefährten erinnern sich.

Auch Borussia nahm Anteil und veröffentlichte auf ihrer Homepage einen Nachruf auf den ehemaligen Mittelfeldakteur des VfL. Kopp war als D-Jugendlicher von Eintracht Güdderath zu Borussia gekommen und hatte in der Folge sämtliche Jugendteams beim VfL durchlaufen. Nach einem Jahr in der U23 der Fohlen wechselte der gebürtige Gladbacher 1984 zu VVV Venlo in die Eredivisie, für die er zwei Jahre aktiv war und in dieser Zeit ein Tor schoss. Nach zwei weiteren Jahren beim SV Baesweiler 09 kehrte er 1988 für eine Spielzeit zu Borussia zurück und absolvierte zwei Bundesligaspiele für Borussia gegen Waldhof Mannheim und Borussia Dortmund. Drei Jahre lang schnürte er in der Folge noch für den 1. FC Viersen in der Oberliga die Schuhe und kam hier auf 89 Einsätze und 22 Tore.