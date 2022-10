Mönchengladbacher Golfprofi Jannik de Bruyn : Karrieresprung auf den letzten Drücker

Der Mönchengladbacher Jannik de Bruyn feiert den Sieg beim Castanea Resort Championship in Adendorf bei Lüneburg. Foto: De Bruyn

Golf Für den Aufstieg in die höhere Turnierklasse brauchte Golfer Jannik de Bruyn beim letzten Saisonwettbewerb einen Sieg – dieser gelang ihm dank spezieller Vorbereitung. Zuvor hatte sein Jahr Höhen und Tiefen. Wie es nun für den Mönchengladbacher Golfprofi weitergeht.

Wie sich der erste bedeutsame Sieg bei einem internationalen Turnier anfühlt? Jannik de Bruyn bricht es auf die einfache Art herunter: „Ich habe mich in den Tagen danach selten so gut gefühlt.“ Dieses Hochgefühl bekam zusätzlich Anschub durch eine ordentliche Portion Erleichterung. Denn sein Premierensieg war für den Golfer nicht nur ein persönlich herausragendes Erlebnis, sondern rettete ihm zugleich sein Saisonziel. Schauplatz des Turniererfolgs war Ende September das Castanea Resort Championship in Adendorf bei Lüneburg. Es war der letzte Wettbewerb der Pro Golf Tour, der dritthöchsten Spielklasse im europäischen Golf. Für de Bruyn ist diese Tour in seiner ersten Profisaison die Einstiegsklasse, über die er sich für höhere Turnierkategorien qualifizieren kann. Dafür braucht es einen Platz unter den ersten fünf in der Jahreswertung der Pro Golf Tour – für de Bruyn das erklärte Ziel, das jedoch zuletzt etwas in Ferne gerückt war. Genauer: De Bruyn brauchte beim letzten Turnier in Lüneburg zwingend den Sieg, um noch unter die ersten fünf Golfer des Rankings zu kommen. Druck? Ja. Optimismus sei allerdings ebenfalls mit ihm Reisegepäck gewesen, sagt der 23-jährige Mönchengladbacher.

Zuvor konnte er erstmals in dieser Saison zwei Wochen am Stück am Schloss Myllendonk in Korschenbroich trainieren. „Das habe ich während der Saison nie hinbekommen, da es immer Turniere gab. Ich habe dann gemerkt, wie gut mir das tut“, sagt de Bruyn. Es ging vor allem darum, einen Fehler aus seinem Spiel herauszubekommen, im Bewegungsablauf, der zulasten der Präzision in seinen Schlägen ging. „Während der Turniere ist es nicht empfehlenswert, an der Technik herumzuschrauben, das verkompliziert es zumeist. Daher ist die Trainingszeit gut gewesen“, sagt er. Der Effekt dieser Arbeit zeigte sich sogleich bei einem Charity-Turnier kurz vor seiner Abreise nach Lüneburg: De Bruyn spielte auf der Anlage am Schloss Myllendonk einen inoffiziellen Platzrekord. Wieder aufgeladenes Selbstvertrauen zur richtigen Zeit.

Seine Saison verlief bis dahin mit Höhen und Tiefen. Im Frühjahr landete er bei den ersten sieben Turnieren der Pro Golf Tour viermal unter den ersten sechs. Bei zwei Turnieren in Ägypten ging er sogar als Führender in den Schlusstag, fiel aber jeweils noch auf Position sechs und fünf zurück. „Damals dachte ich mir: Ich muss nur geduldig bleiben und abwarten, bis der Sieg kommt. Ich war immer in Schlagweite. Ab Mai lief es dann sehr dürftig. Ich war in einem Tief, das sich über mehrere Wochen gezogen hat“, sagt de Bruyn. Unter anderem, wie er rückblickend nun gemerkt hat, da im dichten Turnierrhythmus keine Zeit zum Training, zum Innehalten über das eigene Spiel blieb. „Es ging darum, wieder das auf den Platz zu bekommen, was man kann. In der kommenden Saison werde ich mir in dieser Phase auf jeden Fall zwei Wochen Pause nehmen.“

Beim Turnier in Lüneburg lag de Bruyn vor dem Finaltag mit zwei Schlägen hinter dem Führenden Alexandre Petit aus Frankreich. „Mir war bewusst, worum es geht, aber ich habe mir auf dem Platz nicht allzu viele Gedanken um das Ergebnis gemacht. Ich war sehr entspannt“, sagt de Bruyn. Am Schlusstag notierte er an den ersten 13 Löchern neun Birdies – blieb also jeweils einen Schlag unter der Bahnvorgabe – und setzte sich entscheidend ab. Am Ende wies er zwei Schläge weniger auf als sein Landsmann Michael Hirmer auf Rang zwei. Was er von diesem Sieg mitnimmt? „Ich habe mir bewiesen, dass ich so ein Turnier gewinnen kann – auch unter den Umständen, dass viel Druck dabei war.“

Golfprofi Jannik De Bruyn beim Training auf der Golfanlage am Schloss Myllendonk. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Der Turniersieg brachte ihm 7800 Punkte für die Rangliste, verbunden mit dem Sprung von Platz 14 auf vier im Ranking; im Schlussspurt zog de Bruyn somit noch an ausreichend vielen Konkurrenten vorbei. Damit bekommt er für die kommende Saison eine komplette Zulassung für die Challenge Tour, der zweithöchsten europäischen Spielklasse im Golf. Saisonziel auf den letzten Drücker erreicht. „Für meine Weiterentwicklung ist es sehr wichtig, dass ich diesen Sprung nun geschafft habe“, sagt de Bruyn, der als Sportsoldat bei der Bundeswehr angestellt ist. Bislang durfte er nur eine begrenzte Anzahl an Turnieren dieser Kategorie spielen. Sein bestes Resultat war ein geteilter achter Platz bei einem Turnier in Tschechien, häufig verpasste er aber auch den Cut, also den Sprung in den Finaltag. „Die Leistungsdichte auf der Challenge Tour ist deutlich höher, man darf sich kaum Fehler erlauben. Wenn ich gut spiele, kann ich aber vorne mitwirken“, sagt de Bruyn. Mehr Preisgeld gibt es bei Turnieren der Challenge Tour obendrein.