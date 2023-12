Gladbacher Jannik de Bruyn In der Eliteklasse des Golfs angekommen

Der Mönchengladbacher ist jedoch zuversichtlich, seinen World-Tour-Status zu erhalten. Dafür muss er die kommende Saison unter den Top 115 in der Rangliste abschließen. In dieser Saison nahm er bereits an drei World-Tour-Turnieren teil, erreichte bei den Kenya Open immerhin einen geteilten 15. Platz. „Das hat mir gezeigt, dass ich in der ersten Liga gut mitspielen kann und ich auf einem guten Weg bin“, sagt de Bruyn. Was ihn ebenfalls optimistisch stimmt: Im Juli strukturierte er sein Trainerteam um und arbeitet seitdem mit neuem Schwungtrainer und Mentaltrainer. „Danach gab es eine deutliche Steigerung in meinen Ergebnissen, die auf die beiden neuen Trainer zurückzuführen ist. Das hat sehr schnell Früchte getragen“, sagt de Bruyn. So holte er drei seiner vier Top-15-Platzierungen auf der Challenge Tour im letzten Saisondrittel, darunter ein geteilter sechster Platz als bestes Resultat bei den Dormy Open in Schweden.