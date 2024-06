„Das macht süchtig“ Gladbacher De Bruyn spielt sich ins Rampenlicht des Golfsports

Womöglich lag das auch daran, dass die Ausgangslage am Vorabend des Turniers alles andere als zuversichtlich war. „Ich habe den Ball nicht getroffen, hatte keine Sicherheit und wusste nicht, wo der Ball hinfliegt. Da dachte ich mir schon: Das kann ja witzig werden“, sagt De Bruyn rückblickend. In der Woche zuvor war er bereits am Cut beim Turnier in Belgien gescheitert, schied also nach zwei von vier Runden vorzeitig aus. Sein Trainer kam daraufhin nach Hamburg, spät am Mittwochabend gingen beide noch auf die Anlage, um das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zurückzugewinnen. Am nächsten Tag war De Bruyn ein anderer Golfer. „Ich hatte ein gutes Gefühl und habe einfach drauflos gespielt. Das ist das, war jeder Golfer sucht und wovon jeder träumt“, so De Bruyn. Er konnte im Prinzip gar nicht schlecht spielen.