Golfer aus Mönchengladbach De Bruyn erzielt Bestwert bei WorldTour

Künftig hofft er jedoch auf mehr Teilnahmen bei den hochklassigen Turnieren. Denn ab Ende Mai stehen die Turniere der WorldTour in Europa an, den Beginn macht Antwerpen vom 23. bis 26. Mai. Bei den Turnieren in Asien und Afrika gehe laut de Bruyn nämlich ein fixer Anteil der Stadtplätze an einheimische Spieler, um die dortige Golf-Tour zu unterstützen. Das mache es für ihn noch schwieriger, in die Turniere zu kommen. In Europa falle dies weg. Ende Mai (30. Mai bis 2. Juni) und im Juli (4. bis 7. Juli) stehen die beiden deutschen Turniere in Hamburg und München an.