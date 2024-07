Gladbacher Jannik de Bruyn Von der Schifffahrt in Paris aufs Podium in Italien

Am Anfang seines ersten Podestplatzes auf der DP World Tour in Italien stand für Jannik de Bruyn eine Schifffahrt an, in Paris auf der Seine. Denn bis wenige Tage vor dem Turnier in Italien war für den Mönchengladbacher noch ungewiss, ob er überhaupt teilnehmen kann. Schließlich befindet er sich de Bruyn in seinem ersten Jahr als World-Tour-Spieler, sein Ranking garantiert noch keine fixen Startplätze. Er muss zumeist bei den hochklassigen Turnieren anstehen und warten, ob er ins Starterfeld gelassen wird. So auch für die Italien Open. Also meldete er sich parallel für ein zweitklassiges Challenger- Turnier nahe der französischen Hauptstadt. Denn irgendwo wollte er am Wochenende in jedem Fall spielen.