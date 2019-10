Jugend-Fußball : Nachwuchs der Borussen holt zwei Remis gegen Köln

Jugend-Fußball Gladbachs A-Jugend spiel 1:1, die B-Jugend 0:0 gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga.

Die beiden rheinischen Derbys mit dem 1. FC Köln endeten jeweils Unentschieden. Im Spitzenspiel der A-Junioren-Bundesliga musste die U19 der Borussen bei den Kölnern spät den Ausgleich hinnehmen. „Wir waren in Hälfte zwei klar besser und hätten unsere Chancen verwerten müssen“, sagte VfL-Coach Sascha Eickel. „Der Ausgleich zwei Minuten vor Schluss ist sehr ärgerlich.“ Während der FC in der ersten Spielhälfte die etwas bessere Mannschaft war, dominierten die Gladbacher das Spiel nach der Halbzeitpause. Nach einer feinen Kombination sorgte Mika Schroers mit einem Distanzschuss für das 1:0 (52.). In der Folge hatten die Borussen mehrere Möglichkeiten, den Vorsprung zu vergrößern. Meist spielte sich das Geschehen in der Kölner Spielhälfte ab. Kurz vor dem Abpfiff kamen die jungen Geißböcke zum glücklichen Ausgleich (88.) durch Jan Thielmann.