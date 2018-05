Lokalsport: Gladbacher U 18-Sprint-Staffel ist konkurrenzlos

Leichtathletik Bei den Regionsmeisterschaften siegt das Quartett über 100 Meter. Für die Senioren stehen Deutsche Meisterschaften an.

Bei den Meisterschaften der Region Mitte in Essen ist Christian Zingsem von der LG Mönchengladbach als Männer-Vierter über 1500 Meter 4:31,57 Minuten gelaufen. Der M 35-Senior unterbot dabei ganz knapp die Pflichtzeit von 4:32,00 für die Deutschen Seniorenmeisterschaften vom 29. Juni bis 1. Juli im Rheydter Grenzlandstadion. Seine Vereinskollegin Sonja Beba lief bei den Frauen über 400 Meter in 61,82 Sekunden auf Rang drei. Die U 18-100-Meter-Staffel mit Tamino Tetz (Jahrgang 2002), Pirunthavan Balamuraley, Thooyavan Manoharan und Eduard Prange (alle Jahrgang 2001) hat zudem in 47,91 Sekunden konkurrenzlos den Meistertitel geholt. Damit bestätigte das Quartett erneut die Norm für die NRW-Meisterschaften im Juli (48,70). Bereits Ende April beim "Sprint in den Mai" in Süchteln lief das Team mit 47,14 Sekunden seine aktuell schnellste Zeit.