Kapitän Felix Krause blickt auf bisherige Saison „Wir sind auf Augenhöhe und in der Lage, Spiele zu gewinnen“

Krause Wir wussten, dass es sehr schwer werden würde und hatten daher vor der Saison quasi zwei Ziele. Neben dem Klassenerhalt wollten wir uns auch spielerisch weiterentwickeln. Wir haben uns in vielen Spielen gut verkauft und die Partien lange offen gehalten. Natürlich hatten wir mit Köln, Mannheim und Krefeld einige deutliche Ergebnisse, aber wir können aus den Spielen viel Positives mitnehmen, besonders aus denen, die wir lange offen halten konnten. In solchen Phasen haben wir auch unsere beste Leistung gebracht. Die Stimmung ist natürlich nicht völlig euphorisch bei den Ergebnissen, aber dennoch völlig in Ordnung. Wir haben viele junge Spieler im Team, die teils schon seit frühester Jugend im Verein sind und immer mehr in Ihre Rolle hinein wachsen. Auch die internationalen Neuzugänge haben sich gut integriert.