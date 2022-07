Gladbacher HTC vor Auswärtsspiel : Gegen Struff und Kohlschreiber

Tennis-Bundesliga Am Sonntag trifft der Gladbacher HTC in der Tennis-Bundesliga auf den TC Großhesselohe. Ein „richtunsgweisendes“ Spiel, findet GHTC-Teamchef Henrik Schmidt.

Für den Gladbacher HTC ist es eine bayrische Woche: Nach der Auswärtsaufgabe am vergangenen Wochenende gegen den TC Rosenheim (3:3) folgt nun am Sonntag das Gastspiel beim TC Großhesselohe in München. Teamchef Henrik Schmidt nannte die Partie im Vorfeld „richtungsweisend“ im Kampf um die Meisterschaft, immerhin trifft dort seine Mannschaft als Tabellenzweiter auf den Vierten.